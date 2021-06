In Dresden-Friedrichstadt hat es am Freitagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, bog ein 22 Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem Lastwagen von der Löbtauer Straße in die Schweriner Straße ab. Dabei erfasste er eine 45 Jahre alte Radfahrerin. Die Frau wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.