In Dresden ist am Dienstagabend der Sächsische Bürgerpreis verliehen worden. Die mit je 5.000 Euro dotierte Auszeichnung geht ins Vogtland, ins Erzgebirge, die Sächsische Schweiz, die Oberlausitz und ins Leipziger Land. Geehrt wurden Menschen, Vereine und Initiativen für ihren Einsatz für Demokratie, Heimat, Umwelt und andere Menschen in Sachsen und der Welt. Ministerpräsident Kretschmer sprach von einem beeindruckenden und beispielhaften Engagement.