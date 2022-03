In Dresden ist es am Sonnabend zum Streit zwischen zwei Gruppen Jugendlicher gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei der Auseinandersetzung im Hugo-Bürkner-Park im Stadtteil Strehlen fünf Personen verletzt. Eine Gruppe soll die zweite am Abend mit Schlagringen und Schlagstöcken attackiert haben. Dabei wurden fünf Menschen im Alter von 16 bis 19 Jahren verletzt.