Mit einem Festakt im Albertinum ist am Donnerstag die Dresdner Sonderausstellung zu dem holländischen Barockmaler Johannes Vermeer (1632-1675) eröffnet worden. Es ist die bisher größte Vermeer-Ausstellung in Deutschland. Zur Eröffnung kamen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte. Merkel betonte in ihrer Rede, dass sich die deutsch-niederländische Freundschaft nicht nur in der Politik zeige, sondern auch in der Kultur. Kunst wie die des Niederländers Vermeer sei ein Teil der europäischen Identität.