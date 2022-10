An einer Bushaltestelle in Dresden ist ein 34 Jahre alter Mann schwer verletzt entdeckt worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Dresden mitteilten.



Nach Reporterangaben hatte der Mann in einem Bus die Fahrausweise kontrolliert und wurde von einem Fahrgast mit einem Messer verletzt, als dieser offenbar keinen Fahrschein vorzeigen konnte. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen, der sich in der Nähe aufhielt. Gegen den verdächtigen 23-jährigen Syrer wird wegen versuchter Tötung ermittelt. Details zum genauen Tathergang oder zu einem möglichen Motiv wurden wegen der laufenden Ermittlungen nicht genannt.

Der mutmaßliche Täter wollte nach Reporterangaben mit einem Fahrrad fliehen. Er wurde in der Nähe des Tatortes gefasst. Bildrechte: xcitePRESS