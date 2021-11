Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden ermitteln gegen einen 23-jährigen Mann wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am Donnerstag gegen 22:30 Uhr einen 28-Jährigen auf der Rehefelder Straße in Dresden-Pieschen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Er habe zugestochen, nachdem der 28-Jährige den Beschuldigten und seinen Begleiter aufgefordert hatte, mit dem Zerstechen von Autoreifen aufzuhören.

Der Schwerverletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und musste notoperiert werden. Er befindet sich dort weiter in stationärer Behandlung. Der Beschuldigte wollte flüchten, wurde aber noch in der Nähe des Tatortes festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Dresden will noch am Freitag Antrag auf Erlass eines Haftbefehls stellen.