Ein offensichtlich verwirrter Mann hat am Sonntagabend einen Großeinsatz bei der Dresdner Polizei ausgelöst. Wie ein Sprecher berichtete, war der 35-Jährige mit einem Transporter hinter einem Auto durch die sich schließende Schranke auf das Polizeigelände an der Stauffenbergallee gefahren. Nachdem der Transporter von Polizisten gestoppt wurde, behauptete der Mann, dass er gefährliche Substanzen in seinem Fahrzeug geladen habe.