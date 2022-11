Für den Dresdner Habermann ging mit dem Erfolg seines Spiels ein Traum in Erfüllung. Zuvor arbeitete er in der IT-Branche, seine Frau Anne als Laborantin. In die Games-Branche wollten beide schon länger. Auch nachdem 2019 ihr erstes gemeinsames Kind geboren wurde, werkelten sie nach der Arbeit an Prototypen. "Das war eine Herausforderung. Elternwerden mit einem Neugeborenen ist natürlich auch belastend", gibt Habermann zu.