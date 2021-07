Das Quartett soll den Einbruch und Diebstahl der Juwelen vorbereitet haben, indem es den Tatort einen Tag zuvor im Historischen Grünen Gewölbe am 24. November 2019 zwischen 12:57 Uhr und 13:10 Uhr ausgespäht hatte. Ihre dabei gewonnenen Erkenntnisse sollen die Helfer den an der unmittelbaren Tatausführung beteiligten Beschuldigten zur Verfügung gestellt haben, so die Ermittler. Nach den vier Männern hatte die Polizei seit 11. März 2021 öffentlich gesucht. Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt sagte, dass daraufhin 25 Hinweise eingegangen sind. Wie und wo die vier Verdächtigen ausfindig gemacht worden sind, sagte Schmidt trotz Nachfragen von MDR SACHSEN nicht.

In Untersuchungshaft in Dresden sitzen derzeit fünf Hauptbeschuldigte. Sie schweigen sich aus, so die Staatsanwaltschaft. Sie wurden im November und Dezember 2020 sowie im Mai 2021 in Berlin verhaftet. Für drei der fünf dringend Tatverdächtigen ordneten die Richter erst am 7. Juli eine Verlängerung der Untersuchungshaftzeit nach sechs Monaten an. Es bestehe Fluchtgefahr und Verdunklungsgefahr, hieß es zur Begründung.