Bahnreisende können von Sonntag an wieder umstiegsfrei zwischen Dresden und Wien reisen. Wie die Österreichischen Bundesbahnen mitteilten, kehrt der Railjet-Zug "Vindobona" auf die gesamte Strecke Graz - Berlin zurück. In Sachsen hält der Zug in Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof und Dresden-Neustadt. Wegen Bauarbeiten endete das Zugpaar seit Dezember aus Österreich kommend in Prag. Bereits am Sonnabendabend fährt der Zug nun erstmals wieder von Graz nach Berlin. Mit Geschwindigkeiten bis zu 230 km/h ist man in 6 Stunden und 40 Minuten von Dresden aus in Wien.