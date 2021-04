Für Dresdens Großvermieter Vonovia weht der Wind immer rauer. Nachdem der Wohnungskonzern erst kürzlich vor dem Dresdner Amtsgericht einräumen musste, dass für die Hausmeisterleistungen in Dresden gar keine Preisverzeichnisse existieren, hat das Unternehmen jetzt vor dem Landgericht in der Landeshauptstadt die nächste Niederlage erlitten.

In dem Verfahren wurde der Konzern verurteilt, Einsicht in alle Rechnungen und Leistungsverzeichnisse zu gewähren, die die Tochtergesellschaft Vonovia Wohnumfeld GmbH mit Subunternehmen abgeschlossen hat. Das pikante daran ist die Begründung: Laut Gericht muss Vonovia die Abrechnungen für den strittigen Zeitraum 2016/17 auch deshalb vorlegen, weil der Konzern in dem Verfahren nicht ausschließen konnte, dass bei der Hausreinigung Gewinne durch die Tochtergesellschaft erwirtschaftet werden. Viele Vonovia-Mieter hatten das schon länger befürchtet - spätestens nachdem 2016/17 die Kosten für den Winterdienst um bis zu 1.200 Prozent gestiegen waren.