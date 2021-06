Die geplante Fusion zwischen den Wohnungsriesen Vonovia und Deutsche Wohnen ist in dieser Woche Thema im Dresdner Stadtrat, der am Donnerstag und Freitag tagt. Wie die Stadt mitteilte, wird über den Kauf von bis zu 5.000 Wohnungen nachgedacht. Außerdem soll es eine Option zum Kauf von bebaubaren Grundstücken von der Vonovia oder Deutsche Wohnen geben. Die Stadt will zudem über Belegungsrechte von bis zu 10.000 Vonovia-Wohnungen über das Jahr 2036 hinaus verhandeln. Damit die Verwaltung ihre Pläne in die Tat umsetzen kann, soll der Stadtrat grünes Licht für mögliche Verhandlungen geben. Ihm liegt dafür ein sogenannter Ersetzunsgantrag vor. Er trägt den Titel "Der Konzentration auf dem Dresdner Wohnungsmarkt entgegenwirken".