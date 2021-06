Wie der Dresdner Stadtrat am Donnerstagabend beschlossen hat, wird die Landeshauptstadt mit dem Wohnungsunternehmen Vonovia über den Kauf von Wohnungen verhandeln. Etwa 5.000 Wohnungen und Optionen zum Kauf von bebaubaren Grundstücken stehen zur Debatte. Die Stadt will zudem über Belegungsrechte von bis zu 10.000 Vonovia-Wohnungen über das Jahr 2036 hinaus verhandeln.

Die Dresdner Stadtverwaltung befürchtet, dass mit der geplanten Fusion der Vonovia und Deutsche Wohnen der Einfluss der Stadt auf dem Wohnungsmarkt noch weiter schwindet. Die beiden Konzerne besitzen in der Stadt rund 45.000 Wohnungen. Insbesondere bei preisgünstigen Wohnungen werden negative Auswirkungen befürchtet. Der am Donnerstag getroffene Beschluss ist ein Verhandlungsauftrag an den Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Alle weiteren möglichen Schritte müssen in Zukunft wieder den Stadtrat passieren, hieß es im Stadtrat.