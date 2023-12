Bildrechte: MDR/Florian Glatter

Immobilienmarkt Stadtrat stimmt Kauf von mehr als 1.200 Vonovia-Wohnungen zu

15. Dezember 2023, 14:56 Uhr

Rund 17 Jahre nachdem Dresden alle städtischen Wohnungen an einen US-Investor verkauft hatte, macht die Stadt nun die Rolle rückwärts: Nachdem der Stadtrat am Donnerstag zugestimmt hat, wird die Stadt 1.213 Wohnungen sowie Grundstücke des Wohnungskonzerns Vonovia kaufen. Eigentümerin wird die neue städtische Wohnungsgesellschaft Wohnen in Dresden (WiD).