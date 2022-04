Auf dieser Seite:

Die Stadt Dresden und der Wohnungskonzern Vonovia haben eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart. Sie soll bis über das Jahr 2030 hinaus andauern. Größter Punkt darin ist die energetische Sanierung der rund 45.000 Wohnungen. Der Stadtrat muss dem Vertragswerk allerdings noch zustimmen. Beide Seiten wollen demnach Standorte künftig gemeinsam entwickeln, unter anderem an der Windmühlenstraße in Niedersedlitz oder am Johnsbacher Weg in Seidnitz.

Vonovia-Vorstand Arnd Fittkau (li.) und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert bei der Unterzeichnung der Vereinbarung für eine Zusammenarbeit des Wohnungskonzerns mit der Stadt. Bildrechte: Vonovia/André Wirsig

Mieten sollen bezahlbar bleiben

Ziel sei es, vor allem bezahlbaren und klimafreundlichen Wohnraum zu schaffen, sagte Vonovia-Vorstand Arnd Fittkau, der die Mieterinnen und Mieter auf diesem Weg nach eigenen Worten "nicht überfordern" will. Stattdessen möchte man "warmmietenneutral" arbeiten. Neben Dresden sei der klimagerechte Umbau von Wohnungen auch in anderen Städten ein Thema - unter anderem in Leipzig, sagte der Vorstand.

Wenn Sie gerade sehen, wie die Preise für fossile Brennstoffe und Energie steigen, dann müssen wir eigentlich den Anspruch haben, diese Preise dahingehend zu deckeln, indem wir mit regenerativer Energie arbeiten. Arnd Fittkau Vonovia-Vorstand

4.000 Mieter in Dresden betroffen

Bis zu 4.000 Mieter müssten demnächst damit rechnen, dass Vonovia mit ökologischen Umbauabsichten zu ihnen komme, so Fittkau. Auch in einen anderen Teil der Vereinbarung soll schnell Bewegung kommen. Der Stadtrat hatte im vergangenen Jahr beschlossen, 3.000 Wohnungen der Vonovia zu erwerben - für die städtische Wohnungsbaugesellschaft "Wohnen in Dresden" (WiD). Welche Wohnungen dafür in Frage kommen, soll nun bis zum Herbst entschieden werden.

Stadt fürchtet weiter schwindenden Einfluss auf Wohnungsmarkt

Der Stadtrat hatte bereits im Juni 2021 grünes Licht für die Verhandlungen um den Rückkauf von Wohnungen gegeben. Hintergrund war damals die Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Stadtverwaltung hatte befürchtet, dass dadurch der Einfluss der Stadt auf den Wohnungsmarkt weiter schwinden könnte. Damals war noch von 5.000 Wohnungen die Rede, die zurückgekauft werden sollten.

Nach der Übernahme von Deutsche Wohnen hat Vonovia in Dresden rund 45.000 Wohnungen. Nicht immer war das Verhältnis zwischen den Mietern und dem Wohnungskonzern ungetrübt. Für Schlagzeilen sorgte in den vergangenen Jahren ein Streit um die Abrechnung der Nebenkosten. Die Dresdner Mieter klagten bis zum Bundesgerichtshof - und bekamen am Ende Recht.