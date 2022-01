In Dresden wird der Kauf von bis zu 3.000 Vonovia-Wohnungen durch die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft WiD geprüft. Die Stadt will außerdem in Zukunft mit Vonovia zusammenarbeiten. So sollen der Stadt zufolge eine gemeinsame Klimastrategie entwickelt und bezahlbarer Wohnraum in Dresden geschaffen werden.