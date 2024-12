Neues Geschäftsfeld für Zwickau - Experten zweifeln

Für das VW-Werk in Zwickau soll eine Batterie-Recycling-Anlage neue Arbeit bringen, wenn Fertigungslinien nach Wolfsburg abgeben werden. Das werde aber die Verluste wohl nur teilweise ausgleichen, urteilen Branchenexperten. Auch Werner Olle meint: Das für Zwickau zusätzlich genannte Ziel – Erschließung neuer Geschäftsfelder in der Kreislaufwirtschaft - habe noch keinerlei Substanz.

Hunderte Familien gehören in und um Zwickau bereits jetzt zu den Verlieren. Denn schon länger stand fest: Zum Jahresende verlieren etwa 1.000 befristet Beschäftigte ihre Arbeit.

Chemnitz bleibt Verbrenner-Standort

Am dritten sächsischen Standort, in Chemnitz, werden weiterhin Verbrennermotoren hergestellt.

Wirtschaftsministerium: "Entscheidung absehbar"

"Die Entscheidung von Volkswagen, den Standort in Dresden künftig neu aufzustellen, war absehbar", teilte Sachsens neuer Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) am Freitagabend mit. Er geht davon aus, dass die aktuelle Belegschaft in Dresden eine Perspektive bekomme. Sein Ministerium wolle mit der Konzernführung und dem Gesamtbetriebsrat von Volkswagen Sachsen im Gespräch bleiben - "auch und vor allem, was die künftige Auslastung des bisherigen VW-Vorzeigestandortes Zwickau betrifft".

Bereits im Frühjahr 2024 hatte VW die Zukunft der Gläsernen Manufaktur mit damals 340 Beschäftigten und Lehrlingen in Frage gestellt. 2023 waren in Dresden 6.000 Elektroautos montiert worden. Die Montage der E-Autos hatte 2021 an der Elbe begonnen.

IG Metall froh, dass es keine Massenentlassungen gibt

Nach Ansicht von IG Metall-Bezirksleiter Dirk Schulze ist in Sachsen ein Kahlschlag verhindert worden. "Wir haben in äußerst komplexen Verhandlungen die Standorte sowohl in Zwickau als auch in Chemnitz und Dresden sichern können", sagte Schulze, der den IG Metall-Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen leitet. Schulze erinnerte daran, dass mehreren Werken die Schließung drohte und Massenentlassungen im Raum standen. Als "Meilenstein" bezeichnete er die Beschäftigungssicherung bis 2030.

Politische Warnung vor Kahlschlag

Vor wirtschaftlichem Kahlschlag im Osten hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) gewarnt: "Wenn Einsparungen vorgenommen werden müssen, hat es fair zuzugehen. Es darf nicht zu einem Sterben auf Raten kommen und dazu führen, dass nur die Werke im Ausland und in Niedersachsen Bestand haben", sagte er vor Bekanntwerden der Sparmaßnahmen. Von Beschäftigten und Gewerkschaftern war immer wieder geargwöhnt worden, dass die Werke im Stammsitz Wolfsburg und Niedersachsen weniger von Streichplänen betroffen sein könnten, auch weil Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) seit 2013 im Aufsichtsrat des Autobau-Konzern sitzt.

VW solle kein fatales Signal für Osten senden