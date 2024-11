Patienten am Städtischen Klinikum Dresden müssen am Donnerstag mit Einschränkungen rechnen. Grund ist ein Warnstreik der Ärzte, der bis Mitternacht dauern soll. Die Ärztegewerkschaft "Marburger Bund" will damit Druck in den bundesweiten Tarifverhandlungen ausüben. Neben einer allgemeinen Lohnsteigerung fordert die Gewerkschaft vor allem eine bessere Vergütung der Schichten, wie etwa der Nachtschicht.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Frank Molter