Am Dienstag sind in Dresden drei große Wärmepumpen in das Rechenzentrum der Technischen Universität (TU) eingebaut worden. Damit soll in Zukunft die überschüssige Abwärme des Rechenzentrums aufbereitet und im Fernwärmenetz der Stadt genutzt werden, wie der Energieversorger Sachsenenergie und die TU mitteilten.