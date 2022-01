Zur Person André Schollbach wurde 1978 in Meißen geboren. Er ist seit 2010 als Rechtsanwalt tätig und lebt in Dresden. Schollbach trat 1995 in die Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) als Vorläuferin seiner Partei ein. Er wurde 1999 in den Dresdener Stadtrat gewählt und ist dort seit 2007 Fraktionsvorsitzender.



Bei der Landtagswahl in Sachsen 2014 erhielt er über die Landesliste seiner Partei ein Mandat.



Schollbach ist Vater von zwei Söhnen. In seiner Freizeit besucht der 43-jährige gern Theater und Kinos sowie die Spiele von Dynamo Dresden.