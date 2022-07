Kommunalwald von Dresden Die Landeshauptstadt Dresden besitzt rund 957,9 Hektar Kommunalwald.

Diese Waldflächen befinden sich innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes.

In Dresden gehören unter anderem der Albertpark, die Junge Heide und das Waldgebiet in Klotzsche dazu.

Bei Dürrröhrsdorf-Dittersbach befinden sich rund 148 Hektar städtischer Wald.

An der Talsperre Klingenberg gehören rund 125 Hektar Wald zu Dresden.