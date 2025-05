Aktuell herrscht in Sachsen eine geringe bis moderate Waldbrandgefahr. Nach Angaben des Staatsbetriebs Sachsenforst gilt für die meisten Gebiete Sachsens eine geringe Waldbrandgefahr. Gefahrenstufe 3 und damit eine mittlere Waldbrandgefahr wurde für die nördlichen Teile der Landkreise Nordsachsen, Bautzen und Görlitz ausgesprochen. Laut Prognose soll am Mittwoch in den Landkreisen Nordsachsen, Meißen und Bautzen die Warnstufe 4 erreicht werden.