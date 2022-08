Glutnester gehören zu Waldbränden dazu. Wir haben so etwas bei unterirdischen Bränden, beispielsweise Mooren, die unterirdisch schwelen. Oder auch bei alten Baumstümpfen im Tiefland oder anderen Anreicherungen von organischem Materialien etwa in Felsspalten. Allerdings ist die Intensität bei uns wesentlich geringer als in Gebieten, in denen die Anreicherungen organischer Materialien zum Ökosystem dazu gehören – wie in den Rocky Mountains, in Tundra-Gebieten oder in Skandinavien.

Man muss in den Schutzgebieten einen Kompromiss finden zwischen dem, was man an Totholz möchte und dem, was als Brennmaterial zur Verfügung steht. Das stärkere Holz brennt nur in sehr seltenen Fällen und lebende Bäume gar nicht. Wir haben Anreicherungen von Zweigen, von Nadelmaterial. Das Ausdünnen des Brennmaterials empfiehlt sich an den Linien, an den man das Bodenfeuer stoppen will, also an Wegen. Mitten in den Gebieten ist das nicht notwendig bzw. widerspricht unseren Ansätzen, das Totholz für bestimmte Lebensräume zu haben.