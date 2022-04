An einem regnerischen Tag in Dresden versammeln sich pünktlich um zehn eine Gruppe Rentner am Treffpunkt Bushaltstelle in Mockritz. Auch trotz des eher trüben Wetters sind sie gekommen, um gemeinsam zu wandern. Die drei Organisatoren Matthias Wingerter, Tom Motzek und Fabian Halbach haben eine Wanderung entlang des Nöthnitzbachs geplant.

Nicht in Einsamkeit verfallen

Die zwölf Mann starke Gruppe setzt sich in Bewegung und marschiert los. Erster Halt: eine Vorstellungsrunde. Einige Senioren kennen sich bereits und andere sind heute das erste Mal dabei. Damit sich alle besser kennenlernen, stellt sich jeder kurz vor. Die Gruppe besteht aus elf Frauen und einem Mann, manche erst ganz frisch im Ruhestand, manche schon seit einigen Jahren.

Tom Motzek ist Mitorganisator der Ruhestandswanderungen und weiß, wie sehr die Neu-Ruheständler von den Treffen profitieren. Bildrechte: mdr Alle verbindet der Unternehmungsdrang und der Wunsch nach Austausch mit Gleichgesinnten. Die Beweggründe an der Wanderung teilzunehmen, überschneiden sich. Nicht in Einsamkeit zu verfallen, etwas für die Gesundheit zu tun und mit Menschen ins Gespräch kommen sind dabei die Motivationen.



Auch Tom Motzek weiß, wie sehr die Neu-Ruheständler von den Treffen profitieren. "Viele sagen, ich hätte gar nicht gedacht, dass es dir und dir auch so geht. Dass ich nicht der Einzige bin, der Schwierigkeiten hat." Das schaffe eine gewisse Gemeinsamkeit und jeder bekomme durch den Austausch Inspirationen und Ideen. Und davon protiere wieder der Andere, so Motzek.

Neue Gemeinschaften kennenlernen und bloß nicht zu Hause sitzen, der Einsamkeit zum Trotze rausgehen. Gudrun, 65