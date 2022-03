Eltern in Sachsen müssen sich am Dienstag, 8. März, auf Einschränkungen bei der Betreuung ihrer Kinder einstellen. Der Sächsische Erzieherverband (SEV) hat Erzieherinnen und Erzieher der kommunalen Kindertageseinrichtungen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Das teilte die Gewerkschaft gemeinsam mit dem dbb Beamtenbund mit. Mit dem Warnstreik will der SEV Druck vor den weiteren Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst aufbauen.

Auch die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Bereich Soziales und Erziehung in Sachsen zum Streik aufgerufen, die Arbeit am Dienstag niederzulegen. "Dieser Tag ist nicht ohne Grund gewählt worden. Es sind überwiegend Frauen, die in der Kinderbetreuung, in der Sozialarbeit und in der Betreuung von Menschen mit Behinderung tätig sind", sagte Verdi-Landesbezirksleiter Oliver Greie. Sie würden eine bessere Bezahlung, sozialverträglichere Arbeitsbedingungen und eine angemessene Wertschätzung verdienen.