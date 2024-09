Die Ärztegewerkschaft ruft für den Montag in ganz Deutschland zu einem ganztägigen Warnstreik in Krankenhäusern auf. Auch Ärztinnen und Ärzte des Städtischen Klinikums Dresden wollen ganztags protestieren. Für Patienten heißt das: Es wird Einschränkungen in der Versorgung an allen vier Standorten des Städtischen Klinikums geben, eine Notfallversorgung ist aber vereinbart worden, teilte das Klinikum mit.