Der Unterricht an einer Grundschule in Dresden fällt nach einem Wasserschaden für mindestens eine Woche aus. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Aus einem kaputten Schlauch sei am Sonntag über mehrere Stunden lang Wasser von der zweiten Etage bis in den Keller gelaufen, hieß es. Die Elektrik im Haus sei stark beschädigt, es gebe in der Sporthalle und im Schulgebäude zurzeit keinen Strom. Wie hoch der Schaden ist und wie lang die Reparatur dauern werde, lasse sich derzeit noch nicht sagen. Dafür müsse das Gebäude erst vollständig abtrocknen, so die Stadt.