Der britische TV-Film (Original-Titel: "Little Lord Fauntleroy") von 1980 holt in jeder Weihnachtszeit gute Einschaltquoten. Im Film erfährt der kleine Cedric (Ricky Schroder), der verarmt mit seiner Mutter in New York lebt, dass sein gestorbener Vater ein reicher Adelsspross aus Großbritannien war. Dann lernt er seinen grantigen Großvater (Alec Guinness) kennen. Bildrechte: IMAGO / United Archives