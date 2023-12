Andreas Meile ist Vorstandsmitglied des Baumschulverbandes Sachsen und kennt sich als Weihnachtsbaumverkäufer mit Weihnachtsbäumen aus. Dass die Augen beim Aussuchen größer waren als der in der Wohnung vorhandene Platz, kennt er von seiner Kundschaft. Da helfe nur noch der Griff zur Säge: "Sie können den Baum dann von unten kürzen. Und auch von der Seite können Sie ein paar Äste einschneiden oder wegkürzen." Im Ausnahmefall könne der Baum – zumindest bei seinem Verkaufsstand – auch umgetauscht werden. Doch für's nächste Jahr rät der Weihnachtsbaumexperte: "Messen Sie vorher aus, wie groß und breit er sein muss."

Tipps zum richtigen Ständer

"Das A und O, damit der Baum lange hält, ist ein Wasserständer. Und wenn Sie den Baum am Abend aufstellen, können Sie am nächsten Morgen mindestens zwei Liter Wasser nachgießen", weiß Meile aus Erfahrung. Das sei das Wasser, welches der Baum während der Transportphase verloren habe. Davon, den Baum anspitzen zu lassen, rät er dringend ab. "Das haben wir früher auch so gemacht. Aber wenn Sie an der Seite die Rinde wegmachen, kann der Baum kein Wasser mehr aufnehmen." Gut sei an dem Wasserständer auch, dass er recht schwer ist und dadurch dem Weihnachtsbaum Stabilität verleihe. Auch Lesen helfe: "Achten Sie darauf, dass der Ständer auch zu der Größe Ihres Baumes passt, sonst müssen Sie dann improvisieren. Für welche Größen der jeweilige Ständer ist, steht meistens auf der Verpackung."

Aufpassen bei Fußbodenheizungen

Familien mit Fußbodenheizung in der Wohnung rät der Weihnachtsbaumfachmann, den Baum etwas höher zu stellen. "Damit der Kontakt zur Fußbodenheizung weg ist. Schön sieht zum Beispiel ein Schlitten als Erhöhung aus." Der wichtigste Tipp zum Weihnachtsbaumkauf sei aber dieser hier: "Wenn die Männer ein friedliches Weihnachten haben wollen, sollten sie bei der Auswahl des Baumes auf ihre Frau hören."

Tipp fürs nächste Jahr: Machen Sie den Gewichtstest!

Machen Sie den Gewichtstest. Der ist ganz entscheidend. Wenn der Baum deutlich leichter ist, als Sie erwartet haben, dann ist der Baum schon trocken und viel zu früh gesägt worden. Andreas Meile Weihnachtsbaumverkäufer und Vorstandsmitglied im Baumschulverband Sachsen

Wichtig sei es, den richtigen Händler zu finden: "Suchen Sie sich einen, der Ihnen glaubhaft versichern kann, dass der Baum frisch geschlagen ist." Zusätzlich rät er, sich selbst davon zu überzeugen. "Machen Sie den Gewichtstest, der ist ganz entscheidend. Wenn der Baum deutlich leichter ist, als Sie erwartet haben, dann ist der Baum schon trocken und viel zu früh gesägt worden. Wenn er dann nadelt, können Sie eigentlich nichts mehr machen. Entweder Sie ertragen das mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin so oder Sie holen sich noch einen zweiten."

Wer nur einmal im Jahr einen Braten zubereitet, ist nicht so routiniert wie die Profis. Nach Tipps gefragt, sagte Köchin Daniela Wendel aus der Dresdner Traditionsgaststätte Bischof 72 MDR SACHSEN: "Wir empfehlen, eine Brühe anzusetzen, mit Geflügelklein und Gemüse drin. Die kann man auch schon einen Tag vorher machen. Und dann begießt man die Weihnachtsgans oder Ente damit immer wieder. So kann eine schöne Soße entstehen und das Geflügel wird nicht so trocken. Und wenn man die haut des Bratens mit Fett bestreicht, wird sie schön braun und glänzt. Dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen."

Braten verbrannt, was nun?

Und doch kann es passieren: der Braten brennt an. Für die Rettung beschreibt Daniela Wendel verschiedene Deeskalationsstufen, abhängig davon, wie schlimm es ist: "Mein Tipp: Wenn die Gans nur oberflächlich verbrannt sein sollte: die Haut abnehmen. Oder man versucht dann, was anderes daraus zu machen. Zum Beispiel ein Geflügelragout". Am besten wäre es aber, von Anfang an auf die Zeit zu achten und sich schön darum zu kümmern, sagt die Köchin.