Livestream MDR überträgt Weihnachtliche Vesper aus der Frauenkirche

Bläser- und Chormusik, Lieder zum Mitsingen und die Weihnachtsgeschichte gehörten seit der ersten Ausgabe 1993 zum festen Programm. 2020 wurde die Weihnachtliche Vesper erstmals in die Frauenkirche verlegt und ohne Publikum gefeiert. Das wird coronabedingt auch in diesem Jahr so sein.



Das MDR FERNSEHEN überträgt live ab 17 Uhr, außerdem gibt es die Vesper zeitgleich auf dem DAB+ Kanal MDR SACHSEN EXTRA.