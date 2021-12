Auch Tino Walcha hat fest mit den Weihnachtsmärkten gerechnet. Er leitet die Obstkelterei Heide und ließ Zigtausende Liter Glühwein produzieren. "Wir haben jetzt einen wirtschaftlichen Schaden von 600.000 bis 700.000 Euro", erklärt Walcha. Er öffnet die Tür zu seinem Lager: Kanister reiht sich an Kanister und es werden täglich mehr. Denn Händler, die nicht verkaufen können, bringen ihren Glühwein zurück.

Im Plastikkanister hält dieser aber nicht länger als drei Monate. Was, fragt Walcha, soll er nun damit machen? "Wenn jetzt der Staat kommt und sagt: Großauftrag. Füllt das bitte in 200.000 Flaschen, wir bezahlen Euch das – das ist kein Problem innerhalb von zwei Monaten. Aber wenn das nicht zum Tragen kommt, muss der Glühwein so wie er hier ist, ausgeschüttet werden, vernichtet werden und irgendjemand muss es bezahlen."