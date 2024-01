Die Galopprennbahn verspricht sich durch Zirkusbesucher auch ein größeres Interesse an Pferderennen. Rennvereins-Präsident Albrecht Felgner sagte: "Wir suchen ständig nach neuen Sachen, um die Rennbahn besser auszulasten - sowohl um Einnahmen zu generieren als auch in den Blickpunkt zu gelangen für die vielen Menschen, die gar nicht wissen, was sie da für eine Oase in ihrer Stadt haben." Natürlich müsse eine Weihnachtscircus in Abstimmung mit den auf der Rennbahn ansässigen Trainerinnen und Trainern umgesetzt werden, so Felgner. Täglich findet Training mit Rennpferden statt.