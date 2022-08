Auf den Hängen wächst vor allem Weißwein wie Müller-Thurgau. "Wir haben fruchtbaren Boden hier und eine wasserführende Gesteinsschicht", erklärt Andreas Goldmann. Das sei Segen und Fluch. Segen, denn die Reben am Hang sind mehr als 20 Jahre alt. Die Wurzeln reichen tief. Auch trockene Sommer wie in diesem Jahr machen dem Wein kaum etwas aus. "Erst wenn hier der Wein vertrocknet, dann hat die Menschheit ein Problem", sagt er lachend.

Und der Fluch? "Gras, Reben und Unkraut wachsen hier sehr schnell. Wenn wir mit mähen und stutzen fertig sind, dann fangen wir auf der anderen Seite wieder an", sagt Anett Goldmann. So geht das von März bis in den Oktober. Dann ist die Weinlese vorbei und die Trauben des "Henkers Weinbergs" bei der Winzergenossenschaft Meißen. Dort werden sie zusammen mit der Lese anderer Weinbauern in Merbitz zu einem Lagenwein vergoren. "Das heißt: Die Trauben, die dann in der Flasche sind, kommen wirklich von hier", so Andreas Goldmann. Besonders der Müller-Thurgau aus dem Elbtal ist beliebt, sagt Andreas Goldmann. Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

Der weiße, leichte Wein sei beliebt, meint Andreas Goldmann. Auch wenn es ist nicht die günstigsten Flaschen im Regal sind. Rund 15 bis 20 Euro die Flasche, je nach Jahrgang, kosten die Weine aus den Meißner Anbaugebieten. Das liege vor allem daran, dass der Weinanbau hier per Hand passiert. Die Hänge sind zu steil, die Flächen zu klein für großes Gerät und schwere Maschinen. Für Andreas Goldmann ist das durchaus etwas Besonderers. "Pflege und Ernte - all das passiert hier mit der Hand, der Schere und der Blase am Finger!", sagt er mit Stolz in der Stimme. In einigen Wochen ist es soweit: Dann werden die Reben geerntet. Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

Weinberg mit Zukunft