Tierische Dorfprominenz Dank Gänsekot-Ehrenamtlern: Wieder Frieden am Dorfteich in Weinböhla

24. Mai 2025, 18:30 Uhr

In Weinböhla, dem einst größten Dorf der DDR, sorgt ein gefiedertes Paar seit Jahren für Aufsehen. Streitobjekt war lange der Kot der beiden tierischen Besucher am Dorfteich. Mehr als ein Kilo Kot hinterlässt so eine Gans pro Tag. Doch nun gibt es eine Lösung.