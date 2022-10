Die Hauptsaison der Dresdner Weißen Flotte ist am Montag mit dem traditionellen Abdampfen zu Ende gegangen. Trotz noch immer niedrigerer Auslastung als in den Jahren vor der Pandemie ist die Weiße Flotte Sachsen GmbH mit der bisherigen Saison 2022 zufrieden.



Angesichts der Situation mit Corona, Ukraine-Krieg und Energiekrise sei die Bilanz positiv, "auch wenn wir nicht all unsere Ziele erreicht haben", sagt Geschäftsführer Victor Straubhaar vor dem Finale der Hauptsaison. Konkrete Fahrgastzahlen wurden nicht genannt.

Auch im Herbst und Winter wird es mit Dampf über die Elbe gehen. Advents- und Schlösserfahrten sowie Fahrten nach Pillnitz sind geplant. Bildrechte: MDR