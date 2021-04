Die Ausflugsschiffe der Weißen Flotte Dresden bieten seit Freitag Linienfahrten nach ÖPNV-Modus an. Das Unternehmen teilte mit, dass es auf diese Weise unabhängig von der 7-Tage-Inzidenz freitags bis sonntags fahren kann. Vier Mal am Tag starten am Dresdner Terrassenufer Schiffe elbaufwärts und bedienen - offiziell "zur Entlastung der öffentlichen Verkehrsmittel" - die Haltestellen Blasewitz und Pillnitz. Dabei gilt ein vom Gesundheitsamt Dresden genehmigtes Hygienekonzept.