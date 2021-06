An den Stadtgrenzen kehren die Schiffe allerding um. Fahrten in die Sächsische Schweiz oder in das Weinbaugebiet Diesbar-Seußlitz sind erst einmal nicht geplant. Zum einen kommen nach Unternehmensangaben derzeit noch nicht genügend Touristen in die Region, um die Schiffe auslasten zu können. Zum anderen wird noch um die Arbeitsfähigkeit aller 120 Mitarbeiter gerungen. Viele müssen aus der Kurzarbeit zurückgeholt werden. Andere, etwa im Gastronomiebereich, sind inzwischen abgewandert.