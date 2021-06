Die Weiße Flotte in Dresden bietet ab 16. Juni wieder ihre bekannten Ausflugsfahrten im Linienverkehr an. Wie das Unternehmen mitteilte, macht der 135 Jahre alte Dampfer "Pillnitz" mit einer Schlösserfahrt den Auftakt. Die Dampfer "Dresden", "Leipzig" und "Meißen" sollen mit den Angeboten Stadtfahrt zu Wasser, Canalettofahrt und Kulturerbefahrt folgen. An Bord werde es dann wieder ein gastronomisches Angebot - vorerst in Selbstbedienung - geben, hieß es. Die Schiffe sollen zunächst mittwochs bis sonntags am Terrassenufer ablegen. Dort öffnet auch der Fahrscheinverkauf wieder.