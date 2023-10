Die Verkaufspläne sind vom Tisch: Die "Weiße Flotte Sachsen" in Dresden behält ihre beiden modernen Salonschiffe "Gräfin Cosel" und "August der Starke". Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, sollen die beiden Schiffe jedoch grundlegend modernisiert und im Inneren dabei auch umgebaut werden.

Rund 30 Jahre nach ihrem Stapellauf wird von Januar an zunächst die "Gräfin Cosel" einer Frischenzellenkur in der Werft in Laubegast unterzogen. Dabei soll die Ausstattung dem künftigen Nutzungskonzept angepasst werden - so für gehobene Event-Gastronomie und für Konferenzen auf dem Wasser. Später soll auch das zweite Schiff folgen.