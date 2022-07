Unfall Regionalzug kollidiert mit Auto am Bahnübergang in Dresden-Weixdorf

An einem Bahnübergang in Dresden-Weixdorf sind am Sonntag kurz nach Mitternacht ein Regionalzug und ein Opel zusammengestoßen. Sowohl der Fahrer als auch alle Bahnpassgiere blieben unverletzt. Beim Fahrer wurde bei der Atemalkoholbestimmung ein Wert von 0,9 Promille registriert. Verzögerungen im Verkehrsbetrieb der Bahn bestehen aktuell nicht mehr.