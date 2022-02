Das Gedenken um Dresden - schwierige Erinnerungskultur - Am 13. Februar 1945 und in den Tagen darauf hatten britische und US-amerikanische Bomber Teile Dresdens zerstört.

- Die Zahl der Opfer konnte nie genau ermittelt werden. Nach Erkenntnissen einer Expertenkommission kamen bis zu 25.000 Menschen ums Leben. Eine Fläche von zwölf Quadratkilometern wurde vollständig zerstört.

- Der Jahrestag wird seit Jahren von Rechtsextremisten instrumentalisiert, um die deutsche Schuld am Krieg zu relativieren und den Alliierten gegen Nazi-Deutschland Kriegsverbrechen vorzuwerfen.

- Dagegen wehren sich bürgerliche Bündnisse, Parteien und die Stadtgesellschaft und erinnern in zahlreichen Veranstaltungen an alle Weltkriegsopfer und an die sinnlose Zerstörung durch Faschismus und Krieg.