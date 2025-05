Dieses Problem will Daniel Bock lösen, der Gründer der Dresdner Firma Morpheus Space: "Wir stellen elektrische Antriebe für Satelliten her. Sehr kleine, modulare und zuverlässige Triebwerke. Was es besonders macht, wir verwenden einen metallischen Treibstoff, der in einem Würfel gespeichert ist. Der wird aufgeschmolzen, ionisiert und dann elektrostatisch nach draußen beschleunigt."



Bildrechte: Ralf Geißler