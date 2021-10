Mobilität Weniger Flüge pro Woche vom Flughafen Dresden - IHK befürchtet Abkopplung

Hauptinhalt

Wegen der Corona-Pandemie ist der Flughafenverkehr in Dresden stark zurückgegangen. Nach einer IHK-Analyse starten in diesem Winter in Dresden pro Woche nur noch 65 Flüge. Die IHK befürchtet eine Abkopplung vom Internationalen Verkehr und Nachteile für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Dresden.