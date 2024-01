Die AfD müsse aktuell jedoch auch nicht viel für ihre Umfragewerte tun, sagt Uta Deckow. Denn die Koalitionsparteien in Sachsen - CDU, Grüne und SPD - gingen in Kritik gegeneinander auf, anstatt eine "gemeinsame Erfolgserzählung" zu formulieren. "Es sieht auch nicht so aus, als wolle man da bis zur Wahl mehr Harmonie versprühen und sich so als gute Regierungsvariante anbieten", schätzt Deckow ein.