Eine ungewöhnlich ruhige Wetterlage über Deutschland sorgt derzeit dafür, dass Schadstoffe in der Luft nicht abziehen können. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es wenig Austausch zwischen den Luftschichten. Deswegen sammele sich Feinstaub, an vielen Orten sei die Luft schlecht. Wie aus Daten des Umweltbundesamtes hervorgeht, ist in Sachsen Dresden besonders betroffen. So wurde Sonnabendmittag an der Messstation Dresden-Nord eine Feinstaubbelastung von 28 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen.