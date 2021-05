Als Abdullah nach Deutschland eingereist ist, sei es nicht sein Ziel gewesen, einen islamistischen Anschlag zu begehen. Das habe der Angeklagte im Gespräch mit Gutachter Leygraf erklärt. Erst in Deutschland habe der junge Mann zum Islam gefunden und religiöse Pflichten wahrgenommen, so Leygraf. Nach seiner Ankunft in Deutschland begann der damals Minderjährige Gebetszeiten einzuhalten und zu fasten. Die Zuwendung zum Radikalen, so beurteilt es der Gutachter, begann in seiner ersten eigenen Wohnung in Dresden.

Allein in den eigenen vier Wänden

2017 zog Abdullah H. in eine eigene Wohnung in Dresden. Allein in den eigenen vier Wänden zog er sich in eine radikal-islamistische Echokammer des Internet zurück. Er sei süchtig nach dschihadistischen Inhalten gewesen, sagt Leygraf. Für Abdullah sei das nichts anderes gewesen, als süchtig nach dem Glauben zu sein – und damit war es in seiner Welt eine positive Sache.

Für den 17-Jährigen wurde die Nacht zum Tag und die Sucht nach dem Smartphone immer größer, so der Gutachter. Stundenlang hörte Abdullah H. sich dschihadistische Gesänge an, suchte nach Fatwas (Rechtsgutachten islamischer Gelehrter) und schaute Propagandavideos des radikalen Predigers Khaled Al-Rashed.