Afrikanische Schweinepest Wildgehege Moritzburg bangt um seine Wildschweine

Im Landkreis Meißen ist erstmals bei einem Wildschwein die Afrikanische Schweinepest nachgewiesen worden. Das Tier wurde bereits am 8. Oktober in der Nähe der A 13 bei Radeburg geschossen. Im Anschluss ist eine Sperrzone mit einer Fläche von 435 Quadratkilometern eingerichtet worden. Dort gilt ab sofort ein Auslauf- und Freilandhaltungsverbot für Schweine. Ebenfalls in dieser Sperrzone gelegen: das Wildgehege Moritzburg und die dort lebenden Wildschweine.