Zwergziegen, Muffelschafe und eine Hirschkuh - sechs Tiere sind in diesem Jahr im Wildgehege Moritzburg bereits aufgrund falscher Fütterung durch Besuchende gestorben. Und das Problem ist nur schwer in den Griff zu bekommen, sagte Tierparkchef Ronald Ennersch bei MDR SACHSEN: "Die Leute bringen Brot, Kuchenreste oder Kekse mit oder rupfen Gras und Kräuter - auch Giftige."

All das werde durch die Besucher verfüttert - mit dramatischen Folgen, so Ennersch. "Die Tiere blähen auf, bekommen Durchfall - und müssen dann im schlimmsten Fall erlöst werden", erzählte er. Nach der Begutachtung durch einen Tierarzt werde das betroffene Tier eingeschläfert, wenn eine Behandlung nicht mehr möglich sei.

Für den Tierpark ist es ein Balanceakt zwischen einem möglichst intensiven Erlebnis für Besuchende und dem Schutz der Tiere. Die Besucherinnen und Besucher kämen an manchen Stellen in direkten Kontakt mit den Tieren. "Die Tiere sind dann auch neugierig, schauen, was aus dem Rucksack kommt. Und dann verbinden sie irgendwann Besucher mit Futter - und einer hat dann das falsche einstecken", so Ennersch.