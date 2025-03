Die Niederlasssung des Münchner Ifo-Instituts in Dresden soll 2027 geschlossen werden. Das kündigte Ifo-Präsident Clemens Fuest an. In Gesprächen mit dem sächsischen Finanzministerium sei es nicht gelungen, eine tragbare Zukunftsperspektive zu finden. Das Ministerium begründet den Schritt laut Fuest damit, dass im Gesamthaushalt gespart werden müsse.