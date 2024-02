Die SBO investiert trotz gesunkenen Güterumschlags in ein neues Verlade-Terminal.

Der Güterverkehr auf der Oberelbe hat wieder zugenommen.

Häufiges Niedrigwasser macht die Oberelbe zu einem unzuverlässigen Transportweg.

Der Güterumschlag bei der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wurden im Hafenverbund knapp 2,7 Millionen Tonnen umgeschlagen. Das sind 8,9 Prozent weniger als 2022. In dieser Bilanz sind auch die Häfen in Lovosice und Děčín in Tschechien, Mühlberg in Brandenburg und Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt berücksichtigt, die auch zur SBO gehören. Der Umsatz sank demnach um drei Prozent auf knapp unter 25 Millionen Euro.

Millionen-Investition in neues Verlade-Terminal

Dass sich Geschäftsführer Heiko Loroff bei der Vorstellung der Zahlen dennoch zufrieden zeigte, liegt auch daran, dass trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage ein Gewinn von 300.000 Euro erzielt wurde. Ein weiterer Grund sind die Zukunftsaussichten: Die sieht Loroff vor allem im Containerbereich. Hier habe es schon im vergangenen Jahr einen leichten Zuwachs gegeben. Dieser Trend werde sich fortsetzen.

Deshalb investieren die SBO nach eigenen Angaben 5,2 Millionen Euro in einen neuen Trailerport am Alberthafen in Dresden. Damit können dort künftig pro Jahr bis zu 50.000 Trailer - das sind Lkw-Sattelauflieger - und Container umgeschlagen werden. Damit verdoppelt sich die Kapazität am Standort. Die Verhältnisse seien stabil, die Perspektiven sehr gut, die Arbeitsplätze sicher, urteilte der SBO-Geschäftsführer.

Wieder mehr Gütertransport auf der Elbe

Anders als der Name es vermuten lässt, ist für die Binnenhäfen GmbH der Güterumschlag abseits der Elbe, also bei Lkw und Güterzügen, schon lange die Haupteinnahmequelle. So wurden 2023 in den drei sächsischen Häfen und Mühlberg nur 4,2 Prozent der insgesamt umgeschlagenen Güter von oder auf Schiffe verladen - rund 83.000 Tonnen. Im Vergleich zum Jahr 2022 ist das dennoch eine enorme Steigerung, denn damals lag der Anteil nur bei 0,8 Prozent. Bildrechte: picture alliance / ZB | Matthias Hiekel

Mehr Wasser in der Elbe - aber nur sechs Monate